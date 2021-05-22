راصد جوي يتوقع صيفًا حارًا ودرجات فوق الأربعين: أكثروا من تناول السوائل

توقع مختص في الأرصاد الجوية، أن تصل درجات الحرارة لنهاية الـ40 درجة مئوية، وقد تستمر على هذا النحو لـ4 شهور مقبلة.

وقال خبير الأرصاد الجوية عادل القازنلي، في مداخلة مع الإخبارية: بدأت بالفعل الأجواء الحارة، وصيفنا سيكون حارًا في هذا العام.. هذه الحالة الجوية هي باكورة الموجات الحارة التي تتعرض لها المملكة، ومن المتوقع استمرارها خلال الأسبوع المقبل، ثم تنخفض لتعود إلى الارتفاع في وقت آخر.. ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى نهاية الأربعينيات وقد تستمر خلال الشهور الأربعة المقبلة.

وأضاف القازنلي: من المعروف أنه في الصيف تتأثر أجواء المملكة بامتدادات لمنخفض الهند الموسمي، وأيضًا منخفض البحر الأحمر، وارتفاع الخط المداري، ما يساهم في تواجد السحب الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، أما على مناطق وسط وشرق المملكة فإنها تتأثر أغلب أوقات الصيف بمنخفض الهند الموسمي الحار والجاف، وهو ما يسهم في ارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة.

وتوقع القازنلي ألا تتأثر البلاد بموجات غبارية خلال الفترة المقبلة، فيما طالب الأهالي والمصطافين بأخذ الحيطة والحذر أثناء الرحلات، مع الإكثار تناول السوائل.

فيديو | مختص في الأرصاد الجوية: من المتوقع أن تصل درجات الحرارة لنهاية الـ 40 درجة مئوية وقد تستمر إلى 4 أشهر قادمة #الإخبارية pic.twitter.com/iQwQCYcMOK — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 21, 2021

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