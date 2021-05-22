استشارية: الأطفال أصبحوا ناقلين لكورونا.. وننصح بعدم تقبيلهم ومصافحتهم

قالت الدكتورة حوراء البيات، استشاري أمراض معدية بمدينة الملك سعود الطبية، إن الأطفال أصبحوا ناقلين لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، ناصحة بعدم تقبيل الأطفال ومصافحتهم.

وأوضحت الدكتورة حوراء البيات خلال مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية أن ارتفاع درجات الحرارة لا تؤثر على هبوط منحنى الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الصيف الماضي شهد المنحنى ارتفاع في أعداد الإصابات في يوليو وأغسطس، لذلك لا يجب التعويل على المواسم والطقس.

وأضافت استشاري الأمراض المعدية أن صعود منحنى أيام عيد الفطر لن يستمر سوى أسبوعين، إذا التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية في الأيام المقبلة وأخذ لقاح كورونا.

وتابعت أنه يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن كثرة الزيارة والتجمعات العائلية الكبيرة والمحافظة على مسافة آمنة بما يقارب مترين وعدم المصافحة.

وأشارت إلى أنه إذا كان الشخص ذا مناعة منخفضة أو من ذوي الأمراض المزمنة فيفضل مكالمة من يريد بالفيديو بديلًا عن المقابلات خاصة مع إقبال فترة الإجازة الصيفية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن فترة حضانة فيروس كورونا تمتد من يومين إلى 14 يومًا، وبالتالي قد يكون الشخص ناقلًا للفيروس وهو لا نعلم، كما لوحظ في شهر رمضان انخفاض الأعداد؛ بسبب الوعي المجتمعي والتقليل من الذهاب للأسواق والذهاب للمطاعم والتقليل من التجمعات.

وأكدت الدكتورة حوراء أن الشخص المحصن لا يعفى من الإجراءات الاحترازية، إذ يحتاج حتى يصل إلى المناعة أسبوعين بعد أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا حتى تتكون المناعة وتكون نسبة الإصابة ضئيلة ويجب أيضًا عليه اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت أن أخذ اللقاح لا يعني عدم الإصابة بفيروس كورونا لكنه يعني الوقاية من احتمالية الدخول إلى المستشفى والاحتياج إلى رعاية مركزة والتقليل من خطر الوفاة.

وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، و980 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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