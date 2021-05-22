لماذا المصابون بكورونا سابقًا يظهرون أعراضًا بعد الجرعة الأولى تشبه من تلقوا الثانية؟

أوضحت وزارة الصحة أسباب إظهار المصابين بالعدوى سابقًا المزيد من الأعراض بعد الجرعة الأولى تشبه الأعراض الجانبية لمن أخذوا الجرعة الثانية.

وأكدت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن الأعراض الجانبية عند من أصيبوا سابقًا تشبه الأعراض المصاحبة للجرعة الثانية؛ حيث تكون الاستجابة المناعية أعلى.

وكانت بيانات وزارة الصحة قد أظهرت، الإثنين الماضي، وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» إلى 11.756.208 جرعات.

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين على التسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح.

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