المعلمي يقيم حفل عشاء على شرف وزير الخارجية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - واس

أقام معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، اليوم، حفل عشاء على شرف صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك خلال زيارة سموه إلى نيويورك ومشاركته في اجتماع الأمم المتحدة حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حضور:

حضر الحفل، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو، والممثل السامي لتحالف الحضارات لدى الأمم المتحدة ميغيل موراتينوس، ومدير معهد السلام الدولي الأمير زيد بن رعد الحسين، وقنصل عام المملكة في نيويورك حاتم بن غرم الله الغامدي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل بن ناصر الحقباني، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية المهمة ومسؤولي الأمم المتحدة رفيعي المستوى.

قضايا:

وتخلل حفل العشاء، مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة، واستعراض التعاون بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات والتطورات في الأراضي الفلسطينية، ومنطقة الشرق الأوسط، وجهود المملكة الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

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