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رئيس مجلس الإعلام المصري يزور المسجد النبوي ومتحف السيرة النبوية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

رئيس مجلس الإعلام المصري يزور المسجد النبوي ومتحف السيرة النبوية

أشاد بمستوى التقنيات الحديثة والعروض المتنوعة

متابعات الخليج 365 - واس

زار رئيس مجلس هيئة الإعلام المصري كرم كامل إبراهيم جبر ، اليوم المسجد النبوي حيث أدى صلاة العشاء وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيّه رضوان الله عليهما .

زيارة إلى المتحف: 

كما زار المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية التابع لرابطة العالم الإسلامي بالمدينة المنورة، واستمع إلى شرح مفصل من مدير المتحف الدكتور سعيد بن عبدالله القرشي عن محتوى المتحف، مشاهدا عددًا من العروض التفاعلية، مشيدًا بمستوى التقنيات الحديثة والعروض المتنوعة والأجهزة التي تحاكي الواقع الافتراضي عن سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم .

رئيس مجلس الإعلام المصري يزور المسجد النبوي ومتحف السيرة النبوية - متابعات الخليج 365

جهود

وعبر رئيس مجلس هيئة الإعلام المصري في نهاية الزيارة عن إعجابه بالجهود التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية وترسيخ الدين الإسلامي ونقله بصورته الصحيحة والواضحة لجميع دول العالم قاطبة، مثمنًا لرابطة العالم الإسلامي هذا المشروع الذي يضاف لمبادراتها العالمية الأخرى .

رئيس مجلس الإعلام المصري يزور المسجد النبوي ومتحف السيرة النبوية - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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