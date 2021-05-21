باهبري: لقاح كورونا يمنع جلطات الرئة وتساقط الشعر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور نزار باهبري: إن التطعيم بلقاح كورونا يمنع حدوث جلطات الرئة بنسبة 99%.

يمنع تساقط الشعر:

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن لقاح كورونا يمنع أيضًا تساقط الشعر ومنع فقدان التذوق الذي ينتج عن الإصابة بالفيروس، نافيًا صحة ما يتم تداوله بوجود شريحة إلكترونية في لقاح كورونا.

أسترازينيكا:

وشدد باهبري على أن فعالية لقاح أسترازينيكا ضد الفيروس هي نفس فعالية لقاح فايزر، وأن الدراسات العلمية أكدت إمكانية إعطاء الشخص جرعة من أسترازينيكا في حين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر دون حدوث أي أضرار.



شارك الخبر