ظهور جبل جليدي أكبر من مساحة الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا عبدالله المسند، أن العالم يشهد ولادة Iceberg A-76، وهو أكبر جبل جليدي على الإطلاق، انفصل عن القارة المتجمدة الجنوبية.

وأوضح المسند، في تغريدات له عبر تويتر، أن الجبل بطول 170كم (كما بين الرياض والمجمعة) وعرض 25كم (كما بين بريدة وعنيزة)، ومساحته 4320كم2، أي أكبر من مساحة الرياض.

تأثير الجبل:

وتابع أنه من غير المتوقع أن يؤثر الجبل الجليدي الأضخم A-76 في مناخ الأرض، ومتوقع أن يعوم في المحيط المتجمد الجنوبي حتى يتكسر لعدة أجزاء، ثم يذوب كليًّا في الماء خلال بضعة سنين أو أكثر، رافعًا نسبة مستوى البحار بنسبة لا تكاد تذكر.

وأردف المسند: ولأن الأرض تشهد ارتفاعًا بدرجة الحرارة منذ 70 سنة تسبب في سلبيات كثيرة، ومنها ذوبان الجليد في القطبين، وعلى قمم الجبال المتجمدة، فقد يكون من أسباب ولادة هذا الجبل العملاق أو الجزيرة العائمة تغير المناخ، إضافة للعمر الافتراضي للجرف القاري الجليدي للقارة المتجمدة الجنوبية.



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