شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. متحدث الطيران المدني يوضح المقصود بالحجر المؤسسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، إن الحجر المؤسسي يأتي ضمن الإجراءات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وذكر، خلال حديثه بقناة "السعودية"، أن المقصود بالحجر المؤسسي، هي أماكن لعزل المسافرين لمدة معينة في مكان محدد، ويكون على نفقة المسافر.

وأضاف أن الحجر المؤسسي لا يطبق على المواطنين، وإنما يطبق على غير المحصنين من المقيمين القادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، وستكون مدته 7 أيام، ويتم احتسابها من ساعة الوصول إلى مقر الحجر المؤسسي.