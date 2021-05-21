شكرا لمتابعة خبر عن رئيس منظمة عربية : تجربة المملكة في مجال التعليم عن بُعد رائدة ويجب تعميمها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حظيت تجربة المملكة في مجال التعليم عن بُعد باستحسان وإعجاب المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم، برئاسة الدكتور محمد ولد أعمر.

وقال "أعمر"، خلال حديثه بقناة "السعودية"، أن التجربة الرائدة للمملكة في «التعليم عن بُعد»، قللت من الفواقد التعليمية بمجال التربية والتعليم والثقافة.

وأشاد بخطوات المملكة في مواجهة فيروس كورونا الجديد، واصفا تجربة المملكة في التعليم عن بعد بأنها تجربة رائدة ويجب تعميمها والاستفادة منها في الوطن العربي.