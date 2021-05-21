شكرا لمتابعة خبر عن استشاري طب أسرة يحذر من أشعة الشمس في فترة الظهيرة: تسبب بعض الأورام على الجلد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر الدكتور أحمد عبدلي استشاري طب الأسرة، من أشعة الشمس في فترة الظهيرة لأنها تسبب بعض الأورام على الجلد.

وقال أحمد عبدلي خلال مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية:"ينصح بالتعرض لأشعة الشمس في الصيف والشتاء طول أيام السنة خلال فترات غير الذروة".

وأوضح أن التعرض الشمس في فترة الظهيرة يأتي بآثار سلبية ومنها تجاعيد الجلد والأورام الخطيرة، كما حث بالتعرض للشمس عندما تكون درجة الحرارة مقبولة.