شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. قبائل لبنانية: المملكة أم العروبة والإسلام ووقوفنا معها أقل ما نقدمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أكدت قبائل لبنانية تضامنها مع المملكة بعد التصريحات المسيئة لها التي أدلى بها وزير الخارجية السابق، شربل وهبة، مؤخرًا أثناء استضافته في برنامج تلفزيوني على قناة "الحرة".

وأبدت القبائل، وفقا لـ"الإخبارية"، تنديدها للتصريحات التي قالها "وهبة"، مؤكدين تضامنهم مع المملكة وأهل الخليج، مضيفين أن هذا التضامن أقل ما يمكن تقديمه للمملكة.

وأكدت القبائل أن الخيمة والشماغ من رمز العشائر في لبنان، ولن يسمحوا بأي إساءة للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

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