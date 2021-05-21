أمير القصيم ونائبه يعزيان في وفاة والدة محافظ الشماسية

قدَّم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لأسرة الراضي في وفاة والدة محافظ الشماسية فهد الراضي، رحمها الله.

وسأل الأمير، خلال اتصال هاتفي، أجراه بأسرة الراضي الله سبحانه أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

من جانبها، قدمت أسرة الراضي شكرها وتقديرها للأمير على مواساته لهم، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.‏

كما قدَّم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم، تعازيه ومواساته لمحافظ الشماسية فهد الراضي وأفراد أسرته في وفاة والدته، رحمها الله.

ودعا الأمير الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.