الإطاحة بمواطن ارتكب 4 جرائم سلب واعتداء في حائل

أعلنت شرطة منطقة حائل، الجمعة، القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب 4 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة حائل.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب 4 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة حائل.

وأشارت شرطة حائل إلى أن الجرائم تمثلت في الاعتداء على مندوبي توصيل المتاجر، وسلبهم، فيما تقدر قيمة المسروقات بمبلغ 27 ألف ريال.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أنه جرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.