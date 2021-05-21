خادم الحرمين للرئيس عباس: المملكة تواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعيًّا الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

كما أكد أن المملكة ستواصل جهودها على جميع الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنيًّا - حفظه الله - للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره البالغ لمواقف المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وحتى اليوم، معربًا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.