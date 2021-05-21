«توكلنا» ضمن المشاريع الـ5 الأوائل للصحة الإلكترونية.. ورئيس التطبيق يكشف الأسباب

أكد الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله العيسى، أن المملكة سخرت التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للسيطرة على فيروس كورونا.

وقال رئيس «توكلنا»، خلال كلمة ألقاها أمام القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021م، لمناسبة اختيار تطبيق «توكلنا» ضمن المشاريع الخمسة الأوائل عن فئة الصحة الإلكترونية عالميًا، إن التطبيق يضم أكثر من 20 مليون مستخدم، ويقدم ما يزيد على 50 خدمة لدعم جهود الحكومة في احتواء كورونا المستجد.

وأوضح العيسى: يعد منتدى القمة العالمي لمجتمع المعلومات لعام 2021، أكبر تجمع سنوي لتطوير تقنية المعلومات والاتصالات، حيث يتيح الفرصة لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات للتقدم بأهداف التنمية.

وأضاف: بعد الظروف الفريدة وغير المتوقعة في العام الماضي بسبب الوباء سخرت المملكة التقنية الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي للسيطرة على فيروس كورونا، ومن هذا المنطلق أطلقنا تطبيق «توكلنا» الوطني كإحدى المبادرات لمواجهة الجائحة، ليضم أكثر من 20مليون مستخدم، ويقدم أكثر من 50 خدمة لدعم جهود الحكومة في احتواء كوفيد 19.

وتابع: تم تطوير تطبيق «توكلنا» لتسهيل عملية إصدار تصاريح التنقل إلكترونيًّا خلال فترة منع التجول؛ حيث تم إصدار أكثر من 27 مليون تصريح.

وبعد انتهاء فترة الحظر بدأ «توكلنا» في إطلاق خدمات جديدة، للمساهمة في الإجراءات الاحترازية، وتسهيل العودة الآمنة للحياة الطبيعية.. وقد تم اعتماد التطبيق لدخول التجمعات الأماكن العامة، بحسب العيسى.

وأضاف: ومن الأمثلة الأخرى، تمت إضافة ميزة في التطبيق لحجز مواعيد اللقاح لزيادة الوقاية ودعم جهود المملكة لتطعيم جميع الأفراد، ويهدف «توكلنا» إلى أن يصبح تطبيقًا فائقًا وشاملًا لجميع الخدمات الحكومية، كما يدعم التطبيق تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والشراكات لتحقيق التنبيه عن الأمراض المعدية ومراقبة انتشارها.

حديث المهندس عبدالله العيسى الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا؛ بعد اختيار التطبيق ضمن المشاريع الخمسة الأوائل عن فئة "الصحة الإلكترونية" في جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021م المقدمة من الاتحاد الدولي للاتصالات. pic.twitter.com/aUJhdTJ3Ph — تطبيق توكلنا (@TawakkalnaApp) May 21, 2021

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