سلطان دارفور يشيد بدعم المملكة لبلاده داخليًّا وخارجيًّا

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، سلطان دارفور أحمد حسين علي دينار.

وثمّن سلطان دارفور خلال اللقاء مواقف المملكة تجاه السودان وشعبه عبر دعمه سياسيًّا واقتصاديًّا في الداخل والخارج، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تقوم على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار أمن البلدين.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان أن العلاقات بين المملكة والسودان متطورة ومتنامية، مشيدًا بمشروعات سلطنة دارفور وأداورها التاريخية والدينية والإنسانية ومكانتها الدعوية والثقافية داخل وخارج السودان.