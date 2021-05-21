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سلطان دارفور يشيد بدعم المملكة لبلاده داخليًّا وخارجيًّا

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الرياض - محمد عبدالله - خلال لقائه السفير السعودي لدى السودان..

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، سلطان دارفور أحمد حسين علي دينار.

وثمّن سلطان دارفور خلال اللقاء مواقف المملكة تجاه السودان وشعبه عبر دعمه سياسيًّا واقتصاديًّا في الداخل والخارج، مشيدًا بمتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين التي تقوم على أساس التعاون المشترك وتبادل المصالح واستقرار أمن البلدين.

من جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان أن العلاقات بين المملكة والسودان متطورة ومتنامية، مشيدًا بمشروعات سلطنة دارفور وأداورها التاريخية والدينية والإنسانية ومكانتها الدعوية والثقافية داخل وخارج السودان.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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