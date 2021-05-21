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«الضمان الصحي»: تغطية تأمين كورونا تبدأ من تاريخ السفر

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الرياض - محمد عبدالله - يجب الحصول عليه قبل السفر بـ24 ساعة..

حدّد مجلس الضمان الصحي، اليوم الجمعة، بداية تغطية تأمين المستجد للسفر. 

وقال «الضمان الصحي»، في بيان عبر حسابه على «تويتر»، إن تغطية تأمين كوفيد 19 للسفر تبدأ من تاريخ السفر الذي يحدده المؤمن له. 

وكان مجلس الضمان الصحي، وجّه بضرورة الحصول على تأمين السفر لتغطية مخاطر قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة على الأقل، قائلًا: احرص على الحصول على تأمين السفر لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد-١٩) قبل موعد رحلتك بـ٢٤ ساعة كحد أدنى.

وأشار إلى أن التأمين متاح لجميع المواطنين وإلزامي لمن هم دون 18 عامًا، مشيرًا إلى أن حالة التأمين ستظهر على تطبيق توكلنا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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