معالجة تقاطعين رئيسين لرفع انسيابية السير في الأحساء

كشفت مصادر أن هناك تنسيقا بين 3 جهات حكومية: «مرور الأحساء، أمانة الأحساء، فرع وزارة النقل»، لمعالجة تقاطعين رئيسين، ذوي كثافة مرورية، وذلك ضمن الخطط التطويرية، لرفع انسيابية وكفاءة السير في كافة المحاور والميادين والطرقات في المحافظة، والتي تشهد بطئًا في حركة سير المركبات، وامتداد أرتال المركبات فيها إلى مسافات طويلة، وهما:

دوار ميدان السفينة:

إغلاق المدخل إلى الدوار للقادمين من حي الشعبة في مدينة المبرز، وذلك بإلزام المركبات بالدخول إلى طريق الملك عبدالله الدائر يمينًا، والاتجاه «جنوبًا»، وفي ذلك نقل جزء من الحركة المرورية إلى ميدان «دوار» وسط النخيل أسفل الجسر، ومنها توزيع المركبات على الدوارين، ونشر حركة السير، وإتاحة الفرصة لاستخدام طريق الحليلة المتعرج للمتجهين إلى بلدات الحليلة والقارة والجبيل والمنصورة وبعض القرى الشرقية، مع إمكانية العودة إلى دوار السفينة والاتجاه إلى مخرجي البطالية وشمال المبرز.

إشارة ميدان سلطانة:

الواقع في مفترق طريقي بلدتي الجبيل والحليلة في شرق الأحساء، وذلك بتوحيده «مسار واحد» فقط للمركبات القادمة من بلدة الحليلة إلى الميدان، وتبدأ نقطة المسار الواحد من التقاطع الذي يسبق مزرعة سلطانة، وتحويل جميع المركبات للوصول إلى الجبيل والحليلة من الاتجاهات الأخرى إلى الدخول في المسار المحاذي لمركز الدفاع المدني، والسير بمحاذاة سور مزرعة سلطانة «الخلفي» وصولًا إلى مدخل الجبيل أو الاستمرار إلى الحليلة، ومفترق الطرق المؤدي إلى القرى الشمالية في نهاية مزرعة سلطانة، مع احتساب الوقت المثالي لمدة الدورة في الإشارة الضوئية.