دوار ميدان السفينة:
إغلاق المدخل إلى الدوار للقادمين من حي الشعبة في مدينة المبرز، وذلك بإلزام المركبات بالدخول إلى طريق الملك عبدالله الدائر يمينًا، والاتجاه «جنوبًا»، وفي ذلك نقل جزء من الحركة المرورية إلى ميدان «دوار» وسط النخيل أسفل الجسر، ومنها توزيع المركبات على الدوارين، ونشر حركة السير، وإتاحة الفرصة لاستخدام طريق الحليلة المتعرج للمتجهين إلى بلدات الحليلة والقارة والجبيل والمنصورة وبعض القرى الشرقية، مع إمكانية العودة إلى دوار السفينة والاتجاه إلى مخرجي البطالية وشمال المبرز.
إشارة ميدان سلطانة:
الواقع في مفترق طريقي بلدتي الجبيل والحليلة في شرق الأحساء، وذلك بتوحيده «مسار واحد» فقط للمركبات القادمة من بلدة الحليلة إلى الميدان، وتبدأ نقطة المسار الواحد من التقاطع الذي يسبق مزرعة سلطانة، وتحويل جميع المركبات للوصول إلى الجبيل والحليلة من الاتجاهات الأخرى إلى الدخول في المسار المحاذي لمركز الدفاع المدني، والسير بمحاذاة سور مزرعة سلطانة «الخلفي» وصولًا إلى مدخل الجبيل أو الاستمرار إلى الحليلة، ومفترق الطرق المؤدي إلى القرى الشمالية في نهاية مزرعة سلطانة، مع احتساب الوقت المثالي لمدة الدورة في الإشارة الضوئية.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة تقاطعين رئيسين لرفع انسيابية السير في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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