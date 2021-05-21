ضبط 306 كجم حشيش داخل أعواد قصب



أحبطت الجمارك السعودية تهريب 306.5 كجم من مادة الحشيش، مخبأة داخل صندوق خلفي لشاحنة في منفذ الوديعة وميناء جازان، وأوضحت الجمارك أن كميات الحشيش المضبوطة كانت مخبأة داخل أعواد من القصب محملة على الشاحنة بطريقة احترافية لخداع رجال الجمارك.

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