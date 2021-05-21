معالجة تقاطعين رئيسين لرفع انسيابية السير في الأحساء كشفت مصادر أن هناك تنسيقا بين 3 جهات حكومية: «مرور الأحساء، أمانة الأحساء، فرع وزارة النقل»، لمعالجة تقاطعين رئيسين، ذوي كثافة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 09 شوال 1442 هـ 09 شوال 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف شخص حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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