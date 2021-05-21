شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 36 منشأة مخالفة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية؛ للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 36 منشأة مخالفة.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 3461 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 69 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت أمانة جدة مواصلتها الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية ؛للحدّ من انتشار الفيروس، مثمّنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.