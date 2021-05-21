شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ضبط مواطن يسرق مندوبي توصيل المتاجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت شرطة منطقة حائل، القبض على مواطن ارتكب 4 جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في عدد من أحياء مدينة حائل، تمثلت في الاعتداء على مندوبي توصيل المتاجر، وسلبهم، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (27,000) ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.