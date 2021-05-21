شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • نثمن الجهود المصرية والأطراف الدولية الأخرى

• نتطلع إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

عبرت وزارة الخارجية، عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وثمنت الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك جهود الأطراف الدولية الأخرى في هذا الشأن.

كما أعربت عن تطلعها إلى تظافر الجهود لإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجددت المملكة تأكيدها على مواصلة مساعيها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة للوصول إلى تحقيق تلك التسوية.