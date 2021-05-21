ضبط 306 كيلو حشيش داخل "أعواد قصب" بميناء جازان

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الجمارك انه تم إحباط محاولتي تهريب 306.5 كيلو جرام من مادة الحشيش بميناء جازان، وجدت مخبأة بداخل الصندوق الخلفي للشاحنة وداخل أعواد من القصب.

محمد يوسف

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