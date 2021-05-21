شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تتفوق على دولاً صناعية متقدمة في "معرض آيسف" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، وللعام الخامس عشر على التوالي 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 الذي أقيم في الولايات المتحدة خلال المدة من 3 إلى 21 مايو 2021م.

وحقق الجوائز الكبرى كل من: الطالب منصور المرزوقي بفوزه بالمركز الثاني في مجال الطاقة: المواد والتصميم المستدام عن مشروعه " تصميم مكثف كهربائي فائق يشحن نفسه بوسيلة الضوء"، وجاءت الطالبة رشا القحطاني في المركز الثالث في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية عن مشروعها "خاصية لعبة فيديو مبتكرة للتشخيص النفسي لاضطراب القلق العام في مرحلة المراهقة"، والطالبة لانا أبو جامل حققت المركز الرابع في مجال علم الأحياء الحسابي والمعلوماتي عن مشروعها " التنبؤ الحاسوبي لقابلية استخدام مركب خاص كمثبط لفيروس SARS-CoV-2 بأقل أضرار جانبية"، والطالب عبدالله الشنقيطي بجائزة المركز الرابع في مجال الطاقة: المواد والتصميم المستدام عن مشروعه " قطب كهربائي من النيكل كوبالتايت لإنتاج وقود الهيدروجين بسعر منخفض وطريقة متجددة"، والطالبة أروى نيازي بجائزة المركز الرابع في مجال علم المواد عن مشروعها تصنيع مكثف فائق يستجيب للشمس باستخدام نقاط الكربون الكمية.

كما حققت المملكة 3 جوائز خاصة في مسابقة آيسف 2021 الدولية، حصدها كل من: الطالبة روبي رجب من إدارة تعليم الرياض في مجال الهندسة الطبية مقدمة من جامعة أريزونا عن مشروعها النوعيّ "تحسين أداة للتواصل مع فئات ضعاف السمع و الإحساس بالموسيقى من خلال قفاز لمسي متطور"، وحصلت على منحة دراسية من الجامعة الأمريكية، والطالب منصور المرزوقي، والطالبة لمى القحطاني من المملكة العربية السعودية بجائزتين من جوائز موهبة الخاصة .

‏وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيد جوائزها ‏في معرض آيسف 2021 إلى 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، حيث بدأت مشاركاتها في المعرض منذ عام 2007.

كما حصل جميع أعضاء المنتخب السعودي للعلوم والهندسة على جائزة خاصة لكل منهم .

وجرت جولات التحكيم للمشاريع المشاركة في آيسف 2021 عن بُعد عبر تقنية الفيديو خلال المدة من 3 إلى 6 مايو 2021، وأقيمت فعاليات المعرض خلال المدة من 16 إلى 21 مايو 2021.

ونافست المملكة في الجوائز الكبرى لمعرض آيسف 2021 بفريق ضم 30 طالباً وطالبة، قدموا 30 مشروعاً علمياً في عدة مجالات، بزيادة عشرة مشاريع عن العام السابق.

ورعت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" مجال الطاقة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021، والمشاريع الفائزة في مجالات الطاقة المتعلقة بالمواد والتصميم المستدام، وقدمت "موهبة" خلال رعايتها جوائز كبرى لأصحاب المراكز الأولى لأفضل المشاريع في مجال الطاقة.

ورفعت "موهبة" عدد الجوائز الخاصة المقدمة باسمها في هذا العام 2021 في مجالاتSTEM، وهي عبارة عن جوائز نقدية ومنح للمشاركة في برنامج موهبة الإثرائي العالمي، حصل عليها كل من: فرانكلين لوبيز، وإيزابيلا رودريغيز من بنما، ومنصور المرزوقي ولمى القحطاني من المملكة العربية السعودية، وماريا إيليني باتاتودي، وشاريكليا مورايتاكي من اليونان، وسيمون بيرليكي من بولندا، وليناو جيانق من الصين، ومن الولايات المتحدة الأمريكية كل من: سيدهارث بارثلوار، وليو وايلونيس، وهرجيسال برغار، وشارلوت ماكافوي، وأنش شارما، وروهان كولكارني، وميهير بافيسكار، وآندي فونق، وسوريابان موهاباترا.

يذكرأن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" قدمت خلال أحد عشر عاماً جوائز خاصة في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة، بلغ عددها 103 جوائز لـ121 طالباً وطالبة من 20 دولة.

وأقيم معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف 2021" افتراضياً في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة، ونافست المملكة على جوائزه الكبرى بـ30 مشروعاً علمياً لـ30 طالباً وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، يمثلون المنتخب السعودي المشارك.