سعر الدولار في العراق مساء اليوم الجمعة 21 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال تعاملات مساء اليوم الجمعة 21 مايو 2021، في البورصة الرئيسية والأسواق.

وسجلت أسعار الصرف في مكاتب الصرافة والأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، نحو 1482.50 دينار للشراء، و1492.50 دينار للبيع.



ويحتسب متوسط سعر الدولار في العراق، حسب متوسط سعر بيعه في بورصة الكفاح (بورصة بغداد)، ويختلف متوسط أسعار الدولار في محافظات ديالى، والموصل، وصلاح الدين، والبصرة بهامش يتراوح بين 10 دنانير و20 دينارا صعودا، أو هبوطا.

وأقرت موازنة العراق لعام 2021، تثبيت سعر صرف الدولار الأمريكي عند 1450 دينارا لكل دولار أمريكي.

وتسبب تمرير الموازنة المالية لعام 2021 بدون تغيير سعر صرف الدولار في ارتفاع سعر العملة الخضراء بالأسواق المحلية.

أسعار الدولار في العراق

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي مساء اليوم الجمعة، في بورصة الكفاح ببغداد نحو 1487.50 دينار.

بينما سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الموصل اليوم الجمعة نحو 1488.50 دينار.

وسجل سعر الدولار في البصرة اليوم الجمعة نحو 1488.50 دينار.

وسجل سعر الدولار مساء اليوم الجمعة في أربيل نحو 1488 دينارا.

بينما سجل سعر الدولار في السليمانية اليوم الجمعة نحو 1488 دينارا.

وسجل سعر الدولار في دهوك مساء اليوم الجمعة نحو 1488.50 دينار.

وسجل سعر الدولار في كربلاء مساء اليوم نحو 1487 دينارا.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو مقابل الدينار العراقي اليوم الجمعة نحو 1764.91 دينار للشراء، و1793.77 دينار للبيع.

أما سعر الإسترليني فسجل أمام الدينار العراقي نحو 2052.51 دينار للشراء، و2085.54 دينار للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الدينار العراقي نحو 385.46 دينار للشراء، و392.05 دينار للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل مقابل الدينار العراقي نحو 393.58 دينار للشراء، و400.24 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدينار العراقي نحو 4816.31 دينار للشراء، و4882.14 دينار للبيع.