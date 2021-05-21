"تقنيات وتدريب".. جوبا تطلب دعما أمميا لإجراء الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت السلطات الحكومية بجنوب السودان، الأمم المتحدة، الجمعة، بمساعدتها في إقامة انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية الحالية.

وحددت سلطات جنوب السودان المساعدة الأممية المطلوبة في الدعم الفني المتمثل في بناء القدرات بجانب توفير الإمكانيات الضرورية في هذا الإطار.

وقال مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين في جوبا: "طلبنا من المنظمة الدولية توفير المساعدة الفنية لإقامة انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، عبر تقديم الدعم التقني وتأهيل الكوادر".

من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة بدولة جنوب السودان إنها جاهزة لمساعدة الحكومة الانتقالية بجوبا لإجراء الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية تنفيذا لبنود اتفاق السلام المنشط.

وقال قوانق كونغ، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في تصريحات صحفية بالعاصمة جوبا: "الأمم المتحدة جاهزة لمساعدة جنوب السودان لإقامة انتخابات عامة في نهاية الفترة الانتقالية، وقد قام مجلس الأمن بإرسال وفد خاص لجوبا لتقدير الاحتياجات التي تتطلبها العملية الانتخابية في مختلف جوانبها".

وفي مارس آذار الماضي، اعتبرت رئاسة دولة جنوب السودان أن الدعوة لإجراء انتخابات عامة بنهاية العام المقبل "غير مبررة"، نظرا لوجود العديد من الصعوبات التي تعترض تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة وفصائل معارضة في سبتمبر/ أيلول 2018.

والعام الماضي، قامت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بتمديد عمر الفترة "ما قبل الانتقالية" لستة أشهر إضافية، استجابة لطلب زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، بزيادة عمر الفترة الانتقالية لتنفيذ البنود الخاصة باتفاق الترتيبات الأمنية.

ونتيجة لفشل الأطراف في تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية خلال الأشهر الستة الإضافية، قامت الأطراف بتمديد الفترة "ما قبل الانتقالية" لمائة يوم أخرى انتهت في فبراير/شباط 2020، بتعيين مشار نائبا أول لرئيس الجمهورية، إيذانا ببدء الفترة الانتقالية التي يتوقع أن تنتهي في فبراير شباط 2022.

وبعد مضي قرابة العام من بداية الفترة الانتقالية، لم تتمكن الحكومة والمعارضة من استكمال تشكيل هياكل الحكم، كما تم تأجيل تدشين القوات المشتركة لأكثر من مرة، بحجة انعدام التمويل اللازم لتدريب القوات خلال الفترة ما قبل الانتقالية.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام وتقاسم سلطة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، دون استكمال كافة هياكلها حتى اليوم.