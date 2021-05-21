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فوائد شرب 3 أكواب شاي أسبوعيًّا على الجسم

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

فوائد شرب 3 أكواب شاي أسبوعيًّا على الجسم

له آثار جيدة بالنسبة إلى القلب والسكر

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلط استشاري أمراض قلب، الضوء على فوائد شرب 3 أكواب شاي أسبوعيًّا بالنسبة إلى القلب والسكر.

دراسة يابانية: 

وقال في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية: إن دراسة يابانية حديثة تثبت أن من يشرب 3 أكواب شاي في الأسبوع لديهم أمراض السكر والقلب أقل من غيرهم بنسبة 20%.

وتابع: “أجريت الدراسة في اليابان على 5 آلاف شخص أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون 3 أكواب شاي أسبوعيًّا نسبة الإصابة بأمراض القلب والسكر أقل بنسبة 20%”، موضحةً أن طريقة الاعتناء بالشاي وشربه في اليابان أدت إلى فائدة الشاي على القلب، إضافة إلى تقليل الإصابة بالسكر.

انتظام السكر: 

ولفت إلى أن الشاي يؤدي إلى انتظام السكر بشرط أن يكون بدون سكر.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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