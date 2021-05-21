فوائد شرب 3 أكواب شاي أسبوعيًّا على الجسم

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فوائد شرب 3 أكواب شاي أسبوعيًّا على الجسم
له آثار جيدة بالنسبة إلى القلب والسكر
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلط استشاري أمراض قلب، الضوء على فوائد شرب 3 أكواب شاي أسبوعيًّا بالنسبة إلى القلب والسكر.
دراسة يابانية:
وقال في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية: إن دراسة يابانية حديثة تثبت أن من يشرب 3 أكواب شاي في الأسبوع لديهم أمراض السكر والقلب أقل من غيرهم بنسبة 20%.
وتابع: “أجريت الدراسة في اليابان على 5 آلاف شخص أثبتت أن الأشخاص الذين يتناولون 3 أكواب شاي أسبوعيًّا نسبة الإصابة بأمراض القلب والسكر أقل بنسبة 20%”، موضحةً أن طريقة الاعتناء بالشاي وشربه في اليابان أدت إلى فائدة الشاي على القلب، إضافة إلى تقليل الإصابة بالسكر.
انتظام السكر:
ولفت إلى أن الشاي يؤدي إلى انتظام السكر بشرط أن يكون بدون سكر.
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