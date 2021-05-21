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شكرا لقرائتكم إحباط محاولة تهريب حشيش في أعواد القصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21
إحباط محاولة تهريب حشيش في أعواد القصب
بحسب ما أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إحباط محاولة تهريب 306.5 كيلو جرام من مادة الحشيش، وُجدت مخبأة بداخل الصندوق الخلفي للشاحنة وداخل أعواد من القصب.
صور للعملية:
جاء ذلك بحسب ما نشر الحساب الرسمي للهيئة على موقع تويتر، مساء اليوم الجمعة.
ونشرت الهيئة صورًا تبين عملية ضبط المخدرات في الشاحنة وداخل القصب، حيث تم ضبط الشحنة في منفذ الوديعة، في ميناء جازان.
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