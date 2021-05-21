إحباط محاولة تهريب حشيش في أعواد القصب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إحباط محاولة تهريب 306.5 كيلو جرام من مادة الحشيش، وُجدت مخبأة بداخل الصندوق الخلفي للشاحنة وداخل أعواد من القصب.

صور للعملية:

جاء ذلك بحسب ما نشر الحساب الرسمي للهيئة على موقع تويتر، مساء اليوم الجمعة.

ونشرت الهيئة صورًا تبين عملية ضبط المخدرات في الشاحنة وداخل القصب، حيث تم ضبط الشحنة في منفذ الوديعة، في ميناء جازان.



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