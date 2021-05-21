شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. إحباط محاولتي تهريب مادة الحشيش مخبأة في صندوق شاحنة وأعواد من القصب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مساء اليوم، عن إحباط محاولتين لتهريب مادة الحشيش المخدر إلى المملكة.

وعثر رجال الجمارك في منفذ الوديعة وميناء جازان على كمية كبيرة من مادة الحشيش مخبأة في صندوق خلفي لشاحنة وأسفل أعواد من القصب.

وبلغت الكميات المضبوطة نحو 306.5 كيلو جرام من مادة الحشيش، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.