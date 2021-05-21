شكرا لمتابعة خبر عن وفاة المحامي صلاح الحجيلان عن عمر يناهز81 عاماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غيب الموت، المحامي صلاح بن إبراهيم الحجيلان، عن عمر يناهز الـ 81 عاماً، في مدينة الرياض.

وتخرج صلاح الحجيلان، من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1962، وحصل على ماجستير العلاقات من جامعة كالفورنيا الدولية عام 1968، وشرع بعد ذلك في تأسيس مكتبه عام 1967م.

وأسس صلاح الحجيلان شركته القانونية في الرياض عام 1967، لتصبح أكبر شركة قانونية في المملكة العربية السعودية وتعتبر الشركة القانونية المتفوقة في المنطقة.

أما مكتب صلاح الحجيلان للمحاماة، فقد تأسس عام 1968م، وهو أول من أقام في المملكة روابط تعاون وشراكة مع أهم بيوت المحاماة العالمية، ويضم مكتبه في الرياض وجدة (32) أستاذاً ومحامياً من العرب والغرب، منهم أولاده الأربعة حسام، سلطان، فارس وحنين، ولديهم خبرة لعدة سنوات في المملكة وبريطانيا.