شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. استشارية تنصح بعدم تقبيل الأطفال ومصافحتهم لأنهم سبب بنقل كورونا في الفترة الأخيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نصحت استشارية أمراض معدية الدكتورة حوراء البيات، بعدم تقبيل الأطفال ومصافحتهم لأنهم سبب في نقل فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وقالت حوراء البيات في مداخلة هاتفية بقناة الإخبارية إن ارتفاع درجات الحرارة لا تؤثر على فيروس كورونا ولكن المؤثر الوحيد هو التباعد الاجتماعي والالتزام بالاحترازات الوقائية وأخذ اللقاح والالتزام بلبس الكمامة.

وتابعت أن فترة الحضانة لفيروس كورونا تمتد من يومين إلى 14 يوما وقد نكون في هذه الفترة ناقلين للفيروس دون علم، مشددة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية تجنبا لتعريض حياة الآخرين للخطر.