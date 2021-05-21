شكرا لمتابعة خبر عن "الضمان الصحي": تغطية تأمين كوفيد للسفر تبدأ من تاريخه الذي يحدده المؤمن له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي التعاوني، أنه تبدأ تغطية تأمين كوفيد للسفر من تاريخ السفر الذي يحدده المؤمن له.

وجاء ذلك ردا على سؤال:"متى تبدأ تغطية تأمين "كوفيد_19" للسفر؟".

وكان مجلس الضمان الصحي ذكر أنه في حالة عدم التزام صاحب العمل بالتأمين على كافة العاملين لديه ومعاليهم المشمولين بالنظام، يتم اتخاذ الإجراء النظامي المناسب، من خلال لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني، والتي تقر مبلغ الغرامة على صاحب العمل.