شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. شاب يصمم منزلا معلقا على نخيل مزرعة والده بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

صمم الشاب عمر القاسم منزلا معلقا على نخيل مزرعة والده بقرية الشقيق التابعة لمحافظة الأحساء.

وأضاف، خلال حديثه بقناة الإخبارية، أن فكرة المنزل بدأت بعمل سابق في مزرعة عمه، الذي احتوى على جلسة معلقة.

ولفت إلى أنه طور الفكرة، وصمم المنزل، وبلغت تكلفة تنفيذه 36 ألف ريال، وتم الإنتهاء من بنائه في غضون 4 شهور.

يذكر أن المنزل مكون من غرفة نوم، وحمام، وشرفة، وجلسة خارجية ، ومنصة شواء بمساحة إجمالية 76 متر مربع.