هل توجد شرائح معدنية في لقاح فايزر؟ إخصائي يوضح ويكشف مكوناته

فند إخصائي طب الأطفال، الدكتور محمد أمير طليمات، عددًا من الشائعات أثيرت على تركيب لقاح فايزر، كاشفًا عن مكوناته بالتفصيل.

وقال طليمات، خلال تصريحات لقناة MBC، إنه لا صحة لما يثار بشأن وضع شرائح مصاحبة للتطعيم بلقاح، مؤكدًا أنها شائعات يطلقها اللوبي المقاوم للقاح كل فترة، لا أساس لها من الصحة.

وقال الدكتور طليمات، إن تركيب اللقاح بسيط جدًا، وهو عبارة عن 30 ميكروجرامًا من الحامض النووي (آر إن إيه)، ومادة دهنية سكرية وجليكول وجليسروفسوفوكولين، مع سكروز وكلور بوتاسيوم وكلور صوديوم، وكل هذا بكميات زهيدة جدًا، كي يتمكن الحمض النووي من الوصول إلى الخلية دون أن يفسد.

وأضاف طليمات: نلاحظ من هذا التكوين أنه لا توجد معادن على الإطلاق، كما يحدث في بعض اللقاحات الأخرى، كما لا توجد في لقاح فايزر مواد حافظة، وهذا التركيب معروف ومنشور للعامة، ومن ثم فإن كل ما يتم تداوله من شائعات حول اللقاح يستهدف إثارة البلبلة ليس إلا.

وتحدث طليمات عن فعالية اللقاحات، قائلًا: لقاح فايزر يعطي مناعة بنسبة 95% بعد تناول جرعتين، وتسمر تلك المناعة لمدة تتراوح بين 6 شهور وعامين، وإلى الآن لم يُنصح بأخذ جرعة ثالثة، وكل اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية جميعها فعالة ضد طفرات فيروس كورونا.

وعن الفطر الأسود المنتشر حاليًّا في الهند، قال طليمات: هذا الفطر موجود بالبيئة ويمكن أن يُعدي الإنسان، خاصة ضعيفي المناعة، مثل مصابي السكر والسرطان، ونظرًا لكثرة مرضى السكري وكورونا في الهند حدثت الكثير من الوفيات.

الدكتور محمد أمير طليمات يتحدث عن تركيب لقاح فايزر #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/E47fgX3k3B — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 21, 2021

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