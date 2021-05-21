هل لقاح كورونا متاح للقادمين بالزيارة العائلية؟.. «الصحة» تجيب

أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية إتاحة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» للقادمين إلى المملكة بتأشيرة زيارة عائلية.

وأكدت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن حاليًّا في هذه المرحلة اللقاح متاح للمواطنين والمقيمين.

وكانت بيانات وزارة الصحة قد أظهرت، الإثنين الماضي، وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» إلى 11.756.208 جرعات.

ودعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين على التسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح.

وأكدت وزارة الصحة أن العمر المسموح لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» هو ١٨ سنة فأعلى، تُحسب بالتاريخ الميلادي.

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