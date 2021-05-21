المملكة تطبب جراح اللاجئين السوريين في لبنان.. 12 ألف خدمة طبية في شهر

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية (المرحلة الثانية).

وجرى خلال شهر أبريل الماضي استقبال 7.282 مريض في مركز عرسال للرعاية الصحية قُدمت لهم 12.755 خدمة، توزعت ما بين أقسام العيادات والصيدلية والمختبر والتمريض وبرنامج الصحة المجتمعية والنفسية؛ حيث بلغت نسبة الذكور 42% والإناث 58%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 67% والمقيمين 33%.

ويأتي ذلك حرصًا من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين واللاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.