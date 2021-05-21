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منظمة عربية تطالب بتعميم التجربة السعودية في مجال التعليم عن بُعد

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الرياض - محمد عبدالله - المملكة خطت خطوات كبيرة

أكد مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة العلوم، الدكتور محمد ولد أعمر، أن التجربة الرائدة للمملكة في «التعليم عن بُعد»، قللت من الفواقد التعليمية بمجال التربية والتعليم والثقافة، مطالبًا بتعميمها كي يستفيد منها الجميع في الوطن العربي.

وقال ولد أعمر، في تصريحات تلفزيونية لقناة «»: التجربة السعودية سواء في مجال التقييم أو البحث العلمي أو تكنولوجيا الاتصال و"التعليم عن بُعد" كانت رائدة.. لقد خطت المملكة خطوات كبيرة في مواجهة فيروس " المستجد"، نود أن تعمم تجربتها في مجال "التعليم عن بُعد"، واستعراضها في جميع دول المنطقة.

وأضاف: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعمل في مجالات البحث العلمي والثقافة وتكنولوجيا الاتصال، وفي هذا الإطار يهمنا عرض التجربة السعودية على جميع دول المنظمة للاستفادة بها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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