وفيات كورونا أعلى من الأرقام الحقيقية بـ3 مرات

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا سنويا يكشف عن تفاصيل صادمة بشأن وباء « كورونا »، الذي لا يزال يحصد أرواح البشر حول العالم. وفي التقرير، الذي صدر اليوم، قالت المنظمة إن الأرقام الرسمية التي تظهر عدد الوفيات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بـ«كوفيد-19» «أقل بشكل كبير» من الأرقام الحقيقية على الأرجح، مؤكدة أن الوفيات الحقيقية قد تكون أعلى 3 مرات من المعلنة.

وفي دراسة ذي صلة، نشرتها وكالة «فرانس برس»، تبيّن أن نسبة الوفيات بين المصابين بأعراض خطيرة من فيروس «كورونا» في إفريقيا أعلى مقارنة بقارات أخرى، لأسباب قد يكون منها نقص مستلزمات الرعاية الضرورية. وشدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في بيان تم تبنّيه بالإجماع، على ضرورة زيادة المساعدات لإفريقيا، لتعزيز تصديها لجائحة «كوفيد-19»، خصوصا على صعيد اللقاحات، معتبرا أن حملات التلقيح ضد الفيروس في القارة غير كافية.

وقال بروس بيكارد، من مستشفى غرون شور وجامعة كايب تاون، في بيان: «دراستنا هي الأولى من نوعها التي تعطي صورة مفصلة وشاملة لما يحدث للأشخاص المصابين بأعراض شديدة من «كوفيد-19» في إفريقيا».

وأضاف «بيكارد» الذي شارك في البحث: «مع الأسف يشير ذلك إلى أن قدرتنا على تقديم الرعاية الكافية تعاني نقصا في أسرة العناية الضرورية، والموارد المحدودة في وحدات العناية المركزة لدينا».

وتابعت الدراسة حالات 3 آلاف مريض بكورونا نقلوا إلى وحدات العناية المركزة في 10 دول إفريقية بين مايو وديسمبر العام الماضي، ونصفهم قضى في غضون 30 يوما من دخولهم المستشفى.

وعندما قارن الباحثون البيانات مع دراسة مماثلة من قارات أخرى وجدوا أن نسبة الوفيات أدنى في مناطق أخرى. وبالمعدل، فإن 31.5% من المرضى المصابين بأعراض خطيرة يموتون بعد نقلهم لأقسام العناية المركزة في آسيا وأوروبا والأمريكيتين، بينما يموت 48.2% في دول إفريقية.