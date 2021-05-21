أضرار توهج شاشة الجوال على أعضاء الجسم والعين 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشف استشاري طب وجراحة العيون الدكتور حمزة منصور، أن العيون هي أول أعضاء الجسم التي تتأثر بشاشات الجوال؛ بسبب توهج الإضاءة، ويلي بعد ذلك أصابع اليدين، والرأس والأعصاب نتيجة الصداع، والظهر نتيجة الجلوس الخاطئ، وتليها بقية الأعضاء.

ضوضاء تسبب الإجهاد:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن الضوء الأزرق الناتج عن شاشة الجوال يتسبب في إجهاد العين، إذ يمتلك الضوء الأزرق المنبعث طاقة كبيرة بطول موجي قصير تتسبب بإجهاد العين أكثر من الضوء المرئي، ونتيجة وجود اختلاف في طاقة الطول الموجي بين الضوء المرئي والضوء الأزرق، يتسبب الأمر في تولد ضوضاء مرئية غير مركزة تتسبب بإجهاد العين، وقد يرافق ذلك أعراض عديدة منها: جفاف العين، عدم وضوح في الرؤيا، الصداع، آلام في الكتف والرقبة.

مخاطر سطوع الشاشة:

وبين أن أهم إشكالية سجلت إلى الآن في الكبار والصغار هي حدوث جفاف العين، إذ أوضحت الدراسات أن رمش العين يقل بنسبة 66% خلال اليوم أثناء استخدام الجوال، فعند رمش العين تنشر المواد الرطبة كالدموع في العينين، أما بقاؤها مفتوحة يجعلها أكثر عرضة للهواء، وبالتالي إصابتها بالاحمرار والجفاف، فجفاف العين يزداد مع ازدياد سطوع الشاشة.

فلتر الضوء الأزرق:

ونصح الدكتور منصور لتجنب مشاكل العيون بسبب الجوال بتفعيل إعداد الوضع الليلي على الهاتف أو فلتر الضوء الأزرق، للتقليل من الضوء الأزرق المنبعث من الهاتف، مع تقليل فترات استخدام الأجهزة الإلكترونية بشكل عام قدر الإمكان وبشكل خاص بعد غروب الشمس، لإعطاء العين وقتًا للراحة، وإغلاق العينين لفترة قصيرة، أو النظر إلى مناطق بعيدة، لإرخاء عضلة العين ولتخفيف توتر العين وإراحتها، مع ممارسة الرياضة؛ حيث إنها تساعد على الوقاية من الأمراض التي تتسبب في مشاكل في العين مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، مشددًا على ضرورة الإقلاع عن التدخين، فهو لا يؤذي الرئتين فقط، بل يؤذي العصب البصري، مع ارتداء النظارات الشمسية لحماية العينين من ضرر أشعة الشمس، واستخدام قطرات جفاف العين لجعلها في حالة رطبة دائمًا.

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