الإرياني: يجب الضغط على ميليشيا الحوثي لمنع أكبر كارثة في تاريخ البشرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط صافر، محكوم عليها بالفشل الذريع، وهو ما تؤكده التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة التي أثبتت أن الميليشيا لا تفقه لغة الحوار، واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز السياسي.

تعنت ومراوغة:

وتابع الإرياني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة: “فشلت كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر، جراء استمرار تعنت المراوغة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها”.

كارثة:

وشدد وزير الإعلام اليمني على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مطالبين بممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي، كخيار وحيد لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة.



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