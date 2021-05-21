السعودية | وجهات سياحية سعودية تقف في مصاف العالمية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك الهيئة السعودية للسياحة في معرض "سوق السفر العربي" في مركز دبي التجاري العالمي، الذي يعد واحدا من أهم وأبرز الأحداث العالمية في قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وسط حضور بأحد أكبر الأجنحة التفاعلية مع أكثر من 20 علامة تجارية وشريك تجاري في صناعة السياحة في البلاد، من منظمي رحلات سياحية وفنادق وخطوط طيران ومشاريع تنموية كبرى.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للسياحة، عبد الله الدخيل في حديثه إلى "العربية.نت": إن الحضور السعودي في المعرض كان لافتاً للغاية، والسياحة السعودية اليوم أصبحت تقدم للعالم نموذجاً جديداً وفريداً لسياحة القرن الحادي والعشرين، كما أن القطاع السياحي حقق الكثير من المكتسبات خلال هذه المشاركة الهامة، حيث سلطنا الأضواء على السعودية كواحدة من أهم الوجهات السياحية القادمة على مستوى العالم بمقوماتها الهائلة من الكنوز السياحية والفرص الاستثمارية، عبر إجراء ما يقارب من 900 اجتماع ثنائي وإبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات النوعية مع كبرى الشركات المرموقة إقليمياً وعالمياً.

المعرض السعودي المشارك في سوق السفر العربي بدبي

مذكرة تفاهم

وتابع الدخيل: "تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للسياحة مع وكالة السفر الهندية الرائدة على شبكة الإنترنت (TBO) للترويج والتعريف بالوجهات السياحية السعودية عبر منصاتها، كما تم توقيع اتفاقية تسويق مشتركة مع شركة (Hotelbeds) الرائدة عالمياً والتي تضم أكثر من 180 ألف وكالة سياحية".

كما أضاف: "تم إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات بين شركات سعودية وعالمية في مجالات متنوعة، منها اتفاقية إنشاء منصة حجز رقمية شاملة لمقدمي خدمات السياحة السعودية، والإعلان عن إنشاء سبعة فنادق جديدة على الأقل وتوسيع عدد آخر، كما تم إبرام اتفاقية ولاء متبادلة بين الخطوط الجوية العربية السعودية والاتحاد للطيران، وغيرها الكثير".

يذكر أن معرض "سوق السفر العربي" يضم نخبة من أبرز المتخصصين في الجانب المحلي والإقليمي والدولي في مجال السفر والسياحة، حيث إنه انطلق هذا العام يوم 16 من مايو وهو الحدث الأول حضورياً على المستوى العالم منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.