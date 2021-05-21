شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تكشف عن أنصبة الحصص الأسبوعية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم عن أنصبة الحصص الأسبوعية للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي القادم 1443، وذلك وفق الدليل التنظيمي للمدارس الذي سيُطبق على مدارس التعليم العام، وتحفيظ القرآن الكريم، والطفولة المبكرة، وبرامج التربية الخاصة المطبقة في التعليم العام، ومدارس التعليم المستمر.

وأوضحت وزارة التعليم في الدليل التنظيمي للمدارس أن نصاب "المعلم الممارس" هو 24 حصة، فيما يبلغ نصاب "المعلم المتقدم" 22 حصة، ونصاب "المعلم الخبير" 18 حصة، مشيرة إلى أنه في حال عدم استحقاق المدرسة لمدير ووكلاء، يكلف أحد معلمي المدرسة بإدارتها، بنصاب مخفض (مادة واحدة) من تخصصه، بحسب الزميلة "عكاظ".

وتابعت أنه في حال استحقاق المدرسة لوكيل واحد، يتولى الوكيل جميع المهمات الموكلة لوكلاء المدرسة وشؤون الطلاب، والشؤون المدرسية، ويتولى المدير جميع مهمات وكيل المدرسة للشؤون التعليمية على أن يكلف معلم بنصاب مخفض للقيام بمهمات الموجه الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن 100 طالب، ويتولى وكيل المدرسة مهمات التخطيط للنشاط الطلابي في حالة عدم استحقاق المدرسة لرائد نشاط، وفي المدارس التي لا تستحق وکیل يتولى مدير المدرسة هذه المهمات.