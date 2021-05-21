شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الزعاق يوضح تسمية عطارد بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف خبير الفلك خالد الزعاق عن سبب تسمية عطارد بهذا الاسم، قائلا:"أصغر أفراد المجموعة الشمسية وأقربها إلى الشمس".

وأوضح خالد الزعاق خلال برنامج "تقويم"، أن العرب اكتشفوا سرعة كوكب عطارد ودورانه حول الشمس، مبينا أن العرب أسموه بعطارد مأخوذ من مصدر (طرد طارد) أي المتتابع والسريع في حركته.

وتابع:"تسمية العرب للكواكب والنجوم دقيقة جدا، فهم يسمون الشئ على ما يتسم به"، موضحا:"فالزهرة سميت بذلك لأنها تزهر من شدة إضاءتها".