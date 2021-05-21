شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدث الأرصاد: 1يونيو موعد الدخول الفعلي لفصل الصيف في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث الأرصاد حسين القحطاني، إن 1 يونيو موعد الدخول الفعلي لفصل الصيف في المملكة، متوقعة ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بالمناطق الساحلية والداخلية.

وأضاف حسين القحطاني خلال اتصال هاتفي بقناة الإخبارية:"من المتوقع أن تكون المنطقة الشرقية هى أعلى مناطق المملكة ارتفاعا في درجات الحرارة قد تصل إلى 50 درجة مئوية".

وتابع:"ترتفع نسب الرطوبة في المنطقة الشرقية وسواحل منطقة مكة المكرمة مع بقاء مرتفعات الطائف وجازان بأجواء معتدلة مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة".