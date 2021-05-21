شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد مركبة نشر مقاطع في مواقع التواصل أثناء ارتكابه مخالفات مرورية بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط قائد مركبة نشر مقاطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

وأوضحت إدارة مرور منطقة حائل أنه تم ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية منها؛ "التفحيط، استخدام لوحات غير عائدة للمركبة".

وأشارت إلى أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.