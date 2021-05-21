شكرا لمتابعة خبر عن نزار باهبري : لقاح كورونا يمنع 99% من جلطات الرئة وتساقط الشعر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد استشاري الأمراض المعدية، الدكتور نزار باهبري، أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد يمنع حدوث جلطات الرئة بنسبة 99%.

وأضاف أن اللقاح يمنع أيضا تساقط الشعر ومنع فقدان التذوق الذي ينتج عن الإصابة بالفيروس، نافيًا صحة ما يتم تداوله بأن وجود شريحة إلكترونية في لقاح كورونا.

وأكد أن فعالية أسترازينيكا ضد الفيروس هي نفس فعالية لقاح فايزر، مضيفا أن الدراسات العلمية أكدت إمكانية إعطاء الشخص جرعة من أسترازينيكا في حين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فايزر دون حدوث أي أضرار.