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مقطع يوثق لحظة محاولة شخص الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

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الرياض - محمد عبدالله - الجهات الأمنية أوقفته..

وثق مقطع فيديو، لحظة محاولة شخص، الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

وبحسب مقطع الفيديو، فإن شخصًا اندفع من بين المصلين، محاولًا الصعود على منبر الحرم المكي، إلا أن قوات الأمن تمكنت من التعامل معه.

وكانت شرطة منطقة مكة المكرمة، أكدت أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام، مشيرة إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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