بالفيديو.. محلل نفسي: رسوم الطفل تكشف عن تعرضه للاعتداء والتعنيف

أوضح المتخصص في علم تحليل الشخصيات والنفسيات، تركي الفايز، أنه يمكن قراءة شخصية الطفل من خلال رسوماته ومعرفة ما إذا كان يعاني من مشاكل في بيته من عدمه، أو وقوع اعتداء عليه أو تعنيف.

وقال الفايز خلال استضافته في برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية» إن استخدام الطفل للونين الأسود والأحمر يدل على وجود مشاكل له في أسرته.

وأضاف أنه يمكن معرفة كثير عن شخصية الطفل من خلال متابعة رسوماته وتحليلها، والإجابة عن عدة أسئلة مثل ماذا رسم؟ وكيف رسم؟ وأين رسم؟ وما الألوان التي استخدمها؟ مشيرًا إلى أن رسومات الأطفال قد تدل على وقوع اعتداء عليهم أو تعنيف من قبل الأسرة.

فيديو | متخصص في علم تحليل الشخصيات والنفسيات يكتشف من خلال توقيع مذيع #الراصد شخصيته والمشاكل التي يعاني منها.. ويوضح الألوان التي إذا استخدمها الطفل تعني أنه يعاني من اعتداء عليه؟ pic.twitter.com/uGpmUKhIRS — الراصد (@alraasd) May 20, 2021

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