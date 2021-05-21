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بالفيديو.. محلل نفسي: رسوم الطفل تكشف عن تعرضه للاعتداء والتعنيف

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الرياض - محمد عبدالله - أوضح مدلول استخدامه للونين الأسود والأحمر..

أوضح المتخصص في علم تحليل الشخصيات والنفسيات، تركي الفايز، أنه يمكن قراءة شخصية الطفل من خلال رسوماته ومعرفة ما إذا كان يعاني من مشاكل في بيته من عدمه، أو وقوع اعتداء عليه أو تعنيف.

وقال الفايز خلال استضافته في برنامج «الراصد» المذاع على قناة «الإخبارية» إن استخدام الطفل للونين الأسود والأحمر يدل على وجود مشاكل له في أسرته.

وأضاف أنه يمكن معرفة كثير عن شخصية الطفل من خلال متابعة رسوماته وتحليلها، والإجابة عن عدة أسئلة مثل ماذا رسم؟ وكيف رسم؟ وأين رسم؟ وما الألوان التي استخدمها؟ مشيرًا إلى أن رسومات الأطفال قد تدل على وقوع اعتداء عليهم أو تعنيف من قبل الأسرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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