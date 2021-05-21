«الصحة» توصي باستمرار تطبيق الاحترازات: لقاح كورونا لا يمنع الإصابة

أوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، مشيرة إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت الوزارة أعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1136) حالة مؤكدة وتعافي (980) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (8775) حالة منها (1331) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (438705) حالات، كما بلغ عدد حالات التعافي (422706) حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (10) حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7224) حالة، كما تم إجراء (81678) فحصًا مخبريًّا.